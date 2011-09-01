〔欧元债市〕德债上扬,欧洲央行购债行动缓解西班牙公债压力

* 西班牙公债标售需求温和

* 德债大涨,之前公布的疲弱数据加重了对供应的担忧

* 债务危机未见曙光,德债收益率将进一步走低

路透伦敦9月1日电---德债期货周四上扬,受助于欧元区数据低迷以及最新迹象显示欧洲央行近期购债行动不足以说服投资者购买意大利和西班牙发行的新债.

西班牙标售36亿欧元新五年期指标公债,尽管收益率较其他西班牙公债具吸引力,需求仍然疲弱.

西班牙和意大利公债收益率普涨,但涨幅受限,因交易商称欧洲央行在二级市场买入这两个国家的公债.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬1个基点,报5.068%,尽管交易商称,欧洲央行吸收了市场的卖压.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升1.5个基点,报5.158%.

投资者对欧元区外围国家经济前景感到不安,疲弱的制造业活动数据显示,该地区经济滑坡的范围扩大,令市场对风险较低得德债的需求增加.

德债期货FGBLc1日内稳步攀升,抹去稍早跌幅,一度上扬四分之三个大点,触及135.33的高位.

现货市场,10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落7个基点,报2.12%,距离上月触及的纪录低位不到10个基点,且投资者对避险公债的需求尚未显现出放缓的迹象.(完)

--编译 母红;审校 李军

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