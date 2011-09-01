〔欧洲股市〕收升,防御性股上涨扶助股市保持反弹势态

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.7%,九天内升第七天

* 谨慎的投资者买入股息收益率高的电讯股和制药股

* 德国股市下跌0.9%,技术图表显示在欧洲股市中表现最弱

路透巴黎9月1日电---欧洲股市周四上升,防御性股领涨,因投资者受数据显示8月美国制造业活动降温但仍然扩张所激励.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.7%,报973.39点,九天内升第七天.

不过在本周交投相对清淡,欧洲股市在四周暴跌20%後的反弹走势被视为脆弱.

股息收益率高的防御性股有买需,德国电讯(DTEGn.DE)上扬2.2%,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)上扬1.4%,沃达丰(VOD.L)劲升2.1%,法国电讯FTE.PA劲升1.4%.

以上四只个股的股息收益率介乎5.7-10.5%,远高于指标10年期德债DE10YT=TWEB收益率(殖利率)2.1%.

法国技术分析企业Day By Day的主管Valerie Gastaldy说,尽管欧洲股市本周反弹,但投资者不应该急于买入股票,即使估值看来具吸引力.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数为50.6(预估为48.5),7月为50.9.[ID:nEAPA10DL1]

技术图表显示,过去一个月德国股市重创,仍然是欧洲股市中表现最弱的欧洲指标股指.

德国股市DAX指数在8月累计暴跌19.2%,跑输FTSEurofirst 300指数同期下挫10.6%.

英国富时100指数.FTSE收升0.45%,报5,418.65点,;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.94%,报5,730.63点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.28%,至3,265.83点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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