〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元走强和收成传言

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因美元走强,传言早期收割中收成强于预期以及在8月底升至合约新高後出现获利了结.
美国农业部出口销售报告显示,上周净出口美国玉米63.7万吨,预估区间为40-65万吨.
一农业气象专家称,美国中西部和大平原作物种植区气温很快会下降,且将出现零星阵雨,将给正在灌浆的玉米和大豆提供些许提振,但需要更多降雨.
市场等待FC Stone发布美国玉米和大豆产量预估,预计将在CBOT收盘後发布.
9月合约无交割.
12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为50.
12月玉米期货CZ1跌29美分,收报7.38-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为293,572口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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