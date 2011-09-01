版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元走强和收成传言

路透芝加哥9月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因美元走强,传言早期收割中收成强于预期以及在8月底升至合约新高後出现获利了结.

美国农业部出口销售报告显示,上周净出口美国玉米63.7万吨,预估区间为40-65万吨.

一农业气象专家称,美国中西部和大平原作物种植区气温很快会下降,且将出现零星阵雨,将给正在灌浆的玉米和大豆提供些许提振,但需要更多降雨.

市场等待FC Stone发布美国玉米和大豆产量预估,预计将在CBOT收盘後发布.

9月合约无交割.

12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为50.

12月玉米期货CZ1跌29美分,收报7.38-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为293,572口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐