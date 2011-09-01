〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收挫,因获利回吐卖压出笼

路透芝加哥9月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大跌1.5%,交易商表示在近月合约本周触及近三年高位後,包括获利回吐的技术性卖压出笼.

美元指数.DXY连升三日也令市场承压.

MDA EarthSat Weather指,美国中西部和大平原种植区不久将有降温和零星降雨天气,但需要更多降雨.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计,本周中国大豆压榨量可能增加,因豆粕和豆油价格反弹,令今年首次大豆压榨商有利可图.

市场在静待周四稍後FC Stone对美国玉米和大豆的产量预估.

CBOT公布,今日9月大豆期货的交割量为264口,豆粕为192口,豆油为2,725口.

豆粕和豆油期货收低,跟随大豆期货跌势.现货豆粕持稳.

在1900GMT,CBOT-11月大豆SX1下跌19-1/2美分,报每蒲式耳14.38美元.9月豆油合约BOc1下跌0.75美分,收报每磅57.80美分.

CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌4.2美元,报每短吨376.6美元.

预估CBOT大豆成交量为212,077口,豆油成交74,394口,豆粕成交73,986口.

以下为CBOT农产品期货在1906GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 728.75 -28.75 -3.8% 15.9%

CBOT大豆Sc1 1424.75 -24.25 -1.7% 2.2%

CBOT豆粕SMc1 376.60 -4.20 -1.1% 1.7%

CBOT豆油BOc1 57.71 -0.84 -1.4% -0.1%

CBOT小麦Wc1 715.50 -29.75 -4.0% -9.9%

CBOT稻米RRc1 1768.50 0.50 0.0% 26.4%

EU小麦BL2X1 209.00 -2.25 -1.1% -17.2%

NYMEX原油期货CLc1 88.99 0.18 0.2% -2.6%

道琼工业指数.DJI 11,516 -98 -0.8% -0.5%

现货金XAU= 1828.39 5.09 0.3% 28.8%

欧元/美元EUR= 1.4267 -0.0107 -0.7% 6.9%

美元指数.DXY 74.5030 0.3860 0.5% -5.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1682 63 3.9% -5.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)