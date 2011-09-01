〔金属期市〕期铜收低,因中国出口订单下降

* 中国8月出口订单下降

* 期铜收低,因全球制造业活动停滞

* 市场关注周五公布的美国8月非农就业数据

路透纽约/伦敦9月1日电---期铜周四收跌,为七个交易日首天收低,因中国新出口订单减少和欧洲制造业活动放缓,令投资者愈发担心全球需求前景.

在9月首个交易日,需求忧虑打压其他金属.三个月期铝CMAL3和三个月期锡CMSN3结束四天升势,三个月期锌CMZN3重挫逾2%,三个月期镍CMNI3跌大约2%.

中国官方制造业采购经理人指数显示该国制造业增长企稳,但交易商看到未来出口增长的问题.

"整体制造业较一些人们预期的好,但人们选择看出口数据,"TD Bank Financial Group商品策略部主管Bart Melek说.

中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI终止连续四月下滑趋势,回升至50.9.汇丰(HSBC)中国8月PMI终值亦脱离28个月低点後回升至49.9.[ID:nCN1935969][ID:nCN1935571]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收挫127美元,或1.3%,报每吨9,148美元,录得逾两周来最大单日跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1下跌4.40美分,或1%,结算价报每磅4.1605美元.

在芝加哥的Archer Financial Services的期货分析师Steve Platt说,COMEX期铜昨日未能升穿技术阻力位,现处于关键关口.

"看来走势再度陷入困境,"他说.

全球8月制造业活动停滞,因新订单下跌.周四公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,欧元区8月制造业活动近两年来首度萎缩,由于产出和新订单大幅下滑.[ID:nCN1938373]数据令人们对全球经济体质的忧虑升温.

路透调查显示,预计美国8月非农就业岗位增加7.5万个,小于7月增加的11.7万个.

供应紧张防止期铜价格进一步下跌.本周稍早数据显示7月智利出口同比锐减18%.

8月期铜价格下挫5.6%,录得2010年6月来最大单月跌幅,反映美国公布一连串令人失望的经济数据後人们对全球经济增长步伐的谨慎态度.

以下为1742GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 415.20 -5.25 -1.25 444.70 -6.63

LME期铝 2454.50 -14.50 -0.59 2470.00 -0.63

LME期铜 9144.00 -131.00 -1.41 9600.00 -4.75

LME期铅 2549.00 -31.00 -1.20 2550.00 -0.04

LME期镍 21750.00 -450.00 -2.03 24750.00 -12.12

LME期锡 24240.00 -160.00 -0.66 26900.00 -9.89

LME期锌 2239.00 -53.00 -2.31 2454.00 -8.76

上海期铝 17465.00 -5.00 -0.03 16840.00 3.71

上海期铜 68190.00 -170.00 -0.25 71850.00 -5.09

上海期锌 17205.00 -155.00 -0.89 19475.00 -11.66

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

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