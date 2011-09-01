〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货升至近四个月高位,期糖回落

路透纽约/伦敦9月1日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连涨第18天,收在近四个月最高,从稍早数据显示全球经济放缓引发的跌势中反弹.

糖和可可期货收跌,受累于商品期货的普遍跌势.期糖和其他市场稍早因数据显示欧洲制造业疲弱而承压.美国上周初请失业金人口回落并未令投资者感到宽慰.

全球制造业活动上月放缓,因新订单减少,凸现对全球经济可能再陷衰退的担忧,拖累股市走低.

"部分软商品交易商现决定锁定获利.当"避险"情绪回潮,这是可以理解的,"麦格理分析师Kona Haque称.

在美国劳工节假期前ICE软商品成交淡静.下周一市场将因假休市.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨1.50美分,结算价报每磅2.8975美元,为5月9日以来最高收位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1收跌8美元,或0.3%,报每吨2,325美元,受累于美元走强.

原糖期货削减跌幅.分析师称,小资金投资者的卖盘打压原糖期货,市场成交清淡,资金规模较大的市场人士在长周末前离场观望.

10月原糖期货SBV1结算价跌0.09美分,报每磅29.59美分.10月白糖期货下滑8美元,或1%,报每吨762.80美元.

ICE-12月可可期货CCZ1收跌38美元,或1.2%,报每吨3,075美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫12英镑,或0.6%,报每吨1,945英镑.(完)