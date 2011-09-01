〔纽约期市〕ICE期棉小幅收低,投资者关注墨西哥湾的天气

路透纽约9月1日电---棉花期货周四小幅收跌,受累于小投资者卖盘.市场人士长周末前徵调头寸,关注棉花种植州佛罗里达州内和附近多个风暴的形成.

美国棉花市场周一因劳工节假期休市.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1小跌0.03美分,报每磅1.0578美元,盘中交投区间介于1.052美元至1.0723美元.

汤森路透初步数据显示,周四总成交量略多于8,800口,较30日均值低逾四分一.

棉花交易商称,市场仍在陷于0.99-1.10美元的宽阔区间内,且未显现出突破这一区间的意愿.

交易商说他们密切关注墨西哥湾可能形成的一个风暴,但市场对此无甚反应,因为它对棉花造成的影响好坏不一.

商品企业Keith Brown总裁Keith Brown说,这样的风暴带来的降水将有助佐治亚州南部,因为该处乾旱.

但Brown亦表示,同样的降雨对密西西比州和路易斯安那州的棉田不利,因这些地区的棉花正处盛铃期,降水将损害棉花质量.

交易员称,棉花市场将可能在周末假期前走势不稳,市场等待有关墨西哥湾风暴的更明确消息.

下周市场人士等待美国农业部公布一周作物生长报告,以观察飓风Irene对南北卡罗来那州和弗吉尼亚州棉花作物造成的损害程度.

交易商称,此後市场人士将关注美国农业部在9月12日公布月度供需报告,以更好地了解2011/12作物销售年度全球和美国的供需状况.

根据交易所提供的数据,8月30日未平仓合约触及147,646口.(完)