〔全球金市〕现货金下滑,因美元走强及经济数据强于预期

* 黄金收窄跌幅,因股市回吐稍早涨幅

* 美国制造业数据强于预期

* 关注周五美国非农就业报告

路透纽约/伦敦9月1日电---金价周四下滑,因美元走强以及美国经济数据强于预期,缓和了经济衰退的忧虑,令对黄金的避险需求降低.

欧元兑美元下滑,因美国供应管理协会(ISM)制造业指数保持在枯荣分界线50之上,而欧洲的制造业数据疲弱.

美国制造业成长在8月放缓,但较市场预期为佳,不过该指数仍在两年最低水准.

"金价再跌,我认为部分是因美元走强,当然经济数据,包括初请失业金和ISM指数显示目前美国经济还不算衰退."多伦多CIBC World Markets高级分析师Peter Buchanan表示.

尽管没有经济数据算强劲,但Buchanan表示,较约95%的分析师预估的要好.

经济报告中部分疲弱的数据令股市从高位回落,令金价缩减了跌幅.

欧洲的制造业数据疲弱也给贵金属市场提供了一些支撑.而且许多市场人士在周五美国公布关键的8月就业报告前不愿在远离近期交投区间的价位开始仓位.

1735GMT,现货金XAU=下跌至每盎司1,827.90美元,盘中一度跌至1,815.15美元.美国12月黄金期货GCZ1跌2.6美元,报每盎司1,829.1美元.

尽管现货金和期金大跌,但今日交投区间都在昨日交投区间内.

投资人在周五美国公布8月就业报告前不愿大举押注,市场预计8月美国新增非农就业岗位7.5万.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1828.20 -3.50 -0.2% 28.6%

COMEX白银期货 SIU1 41.560 -0.139 -0.3% 34.3%

COMEX铂金期货 PLV1 1854.20 -2.00 -0.1% 4.3%

COMEX钯金期货 PAU1 788.20 0.10 0.0% -1.9%

现货金 XAU= 1825.19 1.89 0.1% 28.6%

现货银 XAG= 41.53 0.10 0.2% 34.7%

现货铂金 XPT= 1847.74 8.39 0.5% 4.5%

现货钯金 XPD= 784.22 5.72 0.7% -1.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)