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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 04:07 BJT

〔美国基金〕8月31日当周货币市场基金增加79.5亿美元--ICI

路透华盛顿9月1日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月31日当周,美国货币市场共同基金总资产增加79.5亿美元,至2.637万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加79.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加13.7亿美元,免税基金减少13.4亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加3,300万美元至9,448亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加16.5亿美元至1,930.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少5.27亿美元至5,577.8亿美元.免税基金资产减少10.9亿美元至1,940.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加79.2亿美元至1.692万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加62.6亿美元至6,652亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加19亿美元至9,261.1亿美元.免税基金资产减少2.42亿美元至1,008.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 利棣儿

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