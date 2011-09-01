〔美国基金〕8月31日当周货币市场基金增加79.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加3,300万美元至9,448亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加16.5亿美元至1,930.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少5.27亿美元至5,577.8亿美元.免税基金资产减少10.9亿美元至1,940.1亿美元.