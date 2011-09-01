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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 04:28 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,市场押注非农就业报告疲弱

IFR纽约9月1日电---美国机构债较可比公债利差周四收窄1-2个基点,部分投资人认为周五美国将公布的非农就业报告疲弱.

开盘後买家就已进场,随着美国公债收益率大跌,买盘才真正升温,投资人在机构债中寻求收益增加.

TRACE成交量显示在开局清淡後,午後交易量倍增,总计65.35亿美元,略高于均值,成交宗数为3,233.

包括央行在内的中长线投资人买盘集中在七年期至20年期机构债,相对可比美国公债,此间指标债仍算便宜.散户也买入较长期机构债,短线投资人买入各个年期的债券,但也比较青睐长债.

在8月政府发起企业(GSE)发售清淡,仅由房利美发售了40亿美元五年期新债後,9月发债预计增加,联邦住宅贷款银行(FHLB)下周9月7日将宣布发债计划.(完)

--编译 李军;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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