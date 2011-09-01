〔美国债市〕MBS市场9月开局强劲,静待周五的非农就业报告

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥9月1日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)市场周四收盘前买盘强劲,尽管交投较之前清淡,投资者在周五非农就业报告公布前结清头寸.短线投资者和货币基金经理稍早推高票息较低MBS(尤其是4%和4.5%票息的MBS),而新券供应充其量处于平均水平.整日利差收窄.
多数30年期MBS价格上扬1/8-1/2个大点,只有票息为6.5%区域的MBS表现稍逊,上扬3/32个大点.15年期房利美和吉利美MBS仅上涨1/4个大点,大幅趋缓的收益率曲线令较短期MBS受损.
周五将要公布美国非农就业报告.分析师预计,就业岗位增加增加7万个,失业率持稳在9.1%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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