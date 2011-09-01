〔国际油市〕NYMEX原油期货因风暴威胁收涨,但美股回落限制涨幅

* 潜在的风暴威胁导致墨西哥湾石油生产设施关闭

* 股市转升为跌扶助限制原油升幅

* 市场关注周五公布的非农就业报告

路透纽约9月1日电---美国原油期货周四小幅收涨,受助于在潜在风暴来临前墨西哥湾石油生产设施被关闭,美股午後回落限制涨幅.

据美国国家飓风中心周四下午发布的报告,一扫过墨西哥湾东部和中部的热带低气压有80%的可能性在未来48小时生成热带气旋.

美国股市周四收挫,结束四日连涨,因投资者在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.

美国将于周五1230 GMT发布月度非农就业报告.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高0.12美元,或0.14%,结算价报每桶88.93美元.交投区间为88.21-89.90美元.

市场走势震荡,布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收窄至每桶25.36美元,周三为26.04美元.根据路透数据,溢价在8月19日触及纪录高位26.69美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月17日的四周内,石油日均出口料将增加5万桶.[ID:nCN1939979]

美国海洋能源管理局称,日产79,989桶原油的墨西哥湾产油设施在潜在的风暴来临前被关闭.另外,日产1.27亿立方英尺天然气的生产设施被关闭.

美国总统奥巴马大幅下调美国成长预期,凸现他所面临的刺激经济更强劲复苏和创造更多就业的挑战.

美国上周初请失业金人口减少1.2万人,至409,000人.

8月供应管理协会制造业指数小幅回落至50.6,7月为50.9,但超过预期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 88.93 0.12 0.1% 88.21 89.90 261,529 317,696

11月原油 89.24 0.08 0.1% 88.52 90.18 69,348 120,560

10月RBOB汽油 2.8927 0.0164 0.6% 2.8520 2.9186 34,295 7,611

11月RBOB汽油 2.8372 0.0083 0.3% 2.8027 2.8598 24,885 45,130

10月取暖油 3.0518 -0.0322 -1.0% 3.0501 3.0911 39,380 8,393

11月取暖油 3.0608 -0.0296 -1.0% 3.0595 3.0971 14,388 48,122

ICE合约

10月布兰特 114.29 -0.56 -0.5% 113.61 115.36 169,662 212,628

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 503,499 928,207 686,124 1,523,787 -28,984

汽油 98,112 111,172 150,051 260,516 767

取暖油 85,168 106,562 122,286 329,753 2,513 (完)