〔纽约汇市〕欧元全线下跌,数据燃点投资者对全球经济的担忧

* 美国和欧元区制造业活动数据令欧元承压

* 市场关注周五公布的美国非农就业数据

* 瑞郎扩大涨幅,投资者测试瑞士央行的决心

路透纽约9月1日电---欧元兑主要货币周四下滑,受累于数据显示大部份欧元区国家的制造业活动萎缩,明日公布关键的美国就业报告将可能令市场对经济衰退的忧虑升温.

美国8月制造业增长步伐快于分析师原先预期,但升速仍是两年来最慢.

"不过没有看到美元走强,因为最终,该数据没有消除美联储将推出更多经济刺激举措的需要,"在纽约的GFT Forex的研究部董事Kathy Lien说,"关键仍然在于就业增长."

分析师说,数据显示大部份欧元区国家制造业活动萎缩,刺激欧元卖盘.制造业活动疲弱波及欧元区最大经济体德国,该国8月制造业增速为约两年来最慢.

瑞郎连续第二天大涨,因投资人对瑞士央行对瑞郎升势最近采取被动策略感到安心.之前在8月多个星期,该央行对瑞郎强势有所行动.

"从亚洲至英国(的制造业)数据暗示动能继续减少,"驻纽约MF Global外汇分析师Jessica Hoversen说.

根据Markit的PMI指数,德国新出口订单下跌速度是欧盟国家中最快.

"欧元区不能再依赖德国以维持茍延残喘的经济复苏,"Hoversen说,"除上述数据外,欧洲情况依然堪忧."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS下跌0.7%,至1.42697美元.

"我们认为欧元区情况恶化的速度较欧元(汇率)所反映的快,"Hoversen说.

备受关注的美国月度就业报告将在周五出炉,势将主导汇市交投.

市场认为在各种货币中,欧元最容易下跌,因迹象显示欧洲和全球经济疲弱,且欧元区解决其债务危机的路途遥远.

对欧元区稳定性的信心也受动摇,因迹象显示政府官员拖延缓解希腊及其他国家债务问题的行动,在融资市场造成紧张,且引发对欧元区金融机构体质的担忧.

"总体而言,对希腊债务负担的忧虑是打压欧元的主要原因,今天公布的欧元区经济数据令情况复杂化,"Schneider FX市场分析部主管Stephen Gallo称.

瑞郎全线强,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS最後下挫2%,至1.13459瑞郎,美元兑瑞郎CHF=EBS跌1.3%,报0.7951瑞郎.

瑞士央行自8月中来保持沉默,当时瑞士央行向市场挹注大量资金,将利率下调至近零和干预互换市场,使瑞郎从纪录高位回落.

"瑞士央行的2,000亿瑞郎活期存款目标迄今很可能已达到,且鉴于瑞士央行保持沉默,投资者目前可能尝试测试瑞士央行的决心,"瑞银汇市策略师Chris Walker说.

在最新的日内低位,欧元兑瑞郎触及8月23日来最低位,而美元兑瑞郎下跌至8月26日来最低.

日圆仍然承压,受累于日本帐户的美元买盘,这些买盘提振美元兑日圆JPY=EBS在EBS上升0.2%,至大约76.812日圆,并缓和了人们对日本央行可能着手另一次干预以抑制日圆强势的担忧.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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