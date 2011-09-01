〔美国债市〕公债价格上涨,经济数据引发对非农就业报告疲软的担忧

* 经济数据不佳引发对非农就业报告疲软担忧

* 高盛下调8月非农就业岗位增幅至2.5万个

* ISM制造业指数降幅低于预期

* 分析师预计美联储将推出更多刺激措施

路透纽约9月1日电---周四美国公债市场上扬,因最新的就业和制造业数据引发8月非农就业报告疲软的担忧,和对美联储将推出更多经济刺激措施的押注.

尽管最近一些美国经济数据不及部分人士预期般恶劣,但交易商认为,总体上这些数据发出经济复苏遇阻的信号.

"对于周五非农就业数据报告的表现,你看到越来越多的悲观情绪--今日公布的制造业数据疲软,引发交易商押注周五数据弱于预期."分析师David Dietze称.

据周二公布的8月美联储政策会议记录,一些联储官员声援更多的经济刺激措施,其中包括通过买入较长期债券来延长美联储所持的1.65万亿(兆)公债到期期限.

投资者对就业市场和经济前景悲观,以及对欧债危机正在失控的担忧,已经引发市场买入美国公债.

"经济数据仍在告诉大家,情况没有好转."纽约Oppenheimer and Co公债交易部门主管Lee Cohen称,"市场一直希望美联储发糖."

周四美国白宫预计,美国今年实质GDP成长年率为1.7%,明年成长2.6%,2013年成长3.5%.预计今年美国失业率平均为9.1%,明後两年分别为9.0%和8.5%.[ID:nCN8488370]

美国公债在9月开局强劲.据巴克莱资本,8月美债回报率为2.78%,为2008年12月以来最大单月涨幅.

成交较本周稍早增加,因交易商在周五非农就业报告出炉前调整仓位.据债市经纪公司ICAP,截至周四日中,公债交易量较均值高出8%.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨26/32,收益率(殖利率)日内跌9个基点,报2.14%.

据Tradeweb,两周前10年期公债收益率创日低1.976%,为至少六十年来最低水准.

30年期公债US30YT=RR价格劲扬2-4/32,收益率报3.51%,周三尾盘报3.61%

美国劳工部周四公布的数据显示,美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人,预估为41万人.美国8月20日止当周续请失业金人数降至373.5万人,预估为367万人.[ID:nCN1939499]

Decision Economics资深全球经济分析师Pierre Ellis称,续请失业金人数四周数据对比凸显劳工市场疲软.

他说,"这显示新雇佣放缓,且可能打压明日非农就业数据,而该数据已然偏弱."

高盛将8月美非农就业岗位增幅预期从5万下调至2.5万,但仍预计失业率持稳在9.1%.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数为50.6,预估为48.5,7月为50.9.[ID:nEAPA10DL1]

周五1230GMT,美国劳工部将公布8月非农就业报告.路透调查分析师预计8月美国非农就业岗位增加7.5万个,低于7月的11.7万个.

-----------------------2006GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+ 1/32) 0.184

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (+10/32) 0.905

10年期公债US10YT=RR 99-30/32 (+29/32) 2.134

30年期公债US30YT=RR 104-20/32 (+2-3/32) 3.500(完)

--编译 田建华;审校 利棣儿

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