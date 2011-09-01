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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 05:47 BJT

〔美国股市〕ADR下滑,但巴西ADR在央行降息後逆市走强

路透纽约9月1日电---在美国股市挂牌交易的巴西企业美国存托凭证(ADR)周四跳升,此前巴西央行降息.

纽约梅隆银行的巴西企业ADR指数.BKBR跳升0.8%,连升五日,并触及近一个月最高.其他市场ADR则收低.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.7%,标准普尔500指数.SPX大跌1.19%.

美国股市周四收挫,结束四日连涨,三大股指跌幅都超过1%,因投资者在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.9%,尽管欧股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%.

中资企业ADR在亚洲ADR中跌幅居前,中资企业ADR指数.BKCN下挫1.1%,中国人寿(LFC.N)收挫2.9%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.93%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.53%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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