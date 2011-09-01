〔美国股市〕ADR下滑,但巴西ADR在央行降息後逆市走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月1日电---在美国股市挂牌交易的巴西企业美国存托凭证(ADR)周四跳升,此前巴西央行降息.
纽约梅隆银行的巴西企业ADR指数.BKBR跳升0.8%,连升五日,并触及近一个月最高.其他市场ADR则收低.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.7%,标准普尔500指数.SPX大跌1.19%.
美国股市周四收挫,结束四日连涨,三大股指跌幅都超过1%,因投资者在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.9%,尽管欧股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%.
中资企业ADR在亚洲ADR中跌幅居前,中资企业ADR指数.BKCN下挫1.1%,中国人寿(LFC.N)收挫2.9%.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.93%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.53%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。