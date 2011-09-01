《美国经济焦点》制造业和就业数据胜于预期,舒缓经济衰退忧虑

* 8月制造业扩张,但增长放缓

* 上周初请失业金人数减少1.2万人

* 数据舒缓双底衰退的忧虑

* 第二季非农生产率环比年率下修

路透华盛顿9月1日电---美国8月制造业意外扩张,上周美国初请失业金人数亦减少,尽管8月消费者信心挫跌威胁将美国经济带回经济衰退的泥潭.

周四出炉的其他数据很少显示投资者因信心下降而停止购买的迹象.主要汽车厂商8月国内销售同比稳步增长,消费者上周采购了一系列商品.

在一系列经济数据中,这些最新报告暗示美国经济依然处于缓慢增长轨道,并引发美国将避免经济衰退的憧憬.

"我感到一些宽慰,8月的经济数据并不强劲,但也未发出经济衰退之类的信号,"PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman指出.