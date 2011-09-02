更正:《美国经济焦点》制造业和就业数据胜于预期,舒缓经济衰退忧虑

(更正:译文有误,内文倒数第五段应为,"第二季非农生产率环比年率为下滑0.7%,创下2008年第四季以来最大降幅",非"第二季非农生产率环比年率降至0.7%,跌幅是自2008年第四季以来最大")

* 8月制造业扩张,但增长放缓

* 上周初请失业金人数减少1.2万人

* 数据舒缓双底衰退的忧虑

* 第二季非农生产率环比年率下修

路透华盛顿9月1日电---美国8月制造业意外扩张,上周美国初请失业金人数亦减少,尽管8月消费者信心挫跌威胁将美国经济带回经济衰退的泥潭.

周四出炉的其他数据很少显示投资者因信心下降而停止购买的迹象.主要汽车厂商8月国内销售同比稳步增长,消费者上周采购了一系列商品.

在一系列经济数据中,这些最新报告暗示美国经济依然处于缓慢增长轨道,并引发美国将避免经济衰退的憧憬.

"我感到一些宽慰,8月的经济数据并不强劲,但也未发出经济衰退之类的信号,"PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman指出.

政府周五稍晚公布备受瞩目的非农就业报告,届时将提供关于美国经济状况的更多线索.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,8月制造业指数微跌至50.6,预估为降至48.5,7月为50.9.[ID:nEAPA10DL1]

低于50的荣枯分水岭意味着该国制造业收缩.另一份来自美国劳工部的报告显示,美国8月27日当周初请失业金人数下降1.2万人至40.9万人.[ID:nCN1939499]

初请失业金人数下滑暗示,虽然标普调降美国AAA信用评等且上月股市重创,令企业和消费者信心大跌,但并无企业裁员回升迹象.

不过初请失业金人数仍高于40万人这个通常表明劳动力市场稳定的水平;ISM调查中的生产、新订单和就业等分项指数也表现疲弱.

欲浏览美国初请失业金人数相关图表,请点击:(r.reuters.com/pap53s)

欲浏览美国和全球制造业相关图表,请点击:(r.reuters.com/jep53s)

欲浏览美国8月同店销售相关图表,请点击:(r.reuters.com/hep53s)

欲浏览美国建筑支出相关图表,请点击:(r.reuters.com/qep53s)

**不会出现衰退**

IHS Global Insight分析师Nigel Gault表示,"ISM数据与美国经济正在蹒跚前行的状态是相符的.当经济步入衰退时,ISM指数通常跌到40出头的水平."

从消费者支出到工业生产数据均显示出经济获得些许动能,而上半年产出几乎没有增长.分析师目前认为,衰退的机率在20-30%之间,上个月曾高达50%.

周四公布的其他一些数据也反映出消费者8月并未削减开支.美国8月汽车销售较上年同期增长了7.5%,销售年率至1,210万辆.

汤森路透数据显示,8月连锁店销售增长4.4%,略低于分析师预估的增长4.6%.

Verizon Communications 45,000名员工罢工可能会影响到8月的就业成长.路透调查显示,美国8月非农就业岗位料增加7.5万个,7月为增加11.7万个.失业率料持稳在9.1%.

在就业报告公布之前,美股中止了连续四日的涨势;与此同时,美债价格上涨,而美元则持坚

高盛分析师下修其8月就业岗位成长预估,从5万个降至2.5万个,并称最近数月线上工作招聘的情况疲软.[ID:nCN1940009]

第二季非农生产率环比年率为下滑0.7%,创下2008年第四季以来最大降幅,凸显出经济的持续不振.

通常,生产率降低暗示企业必须增加员工以满足产出.不过在经济成长近乎停滞的情况下,它反而暗示企业可能得削减成本以维持获利.

企业可能已经面临一些成本压力.单位劳工成本在第二季增长3.3%,在失业率高企的环境下这种状况令人费解.

"我们认为,劳动成本上升反映出就业市场的限制空间可能小于人们普遍预期的水准.如果是这样,那麽劳工成本增加的情况料将持续,"纽约巴克莱资本国际分析师Troy Davig说.

不过这仍低于第一季的6.2%,显示薪资压力依旧良好受控,不至于引发全面通胀加剧.(完)