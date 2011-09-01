〔美国经济〕白宫大幅下调经济增长预估,彰显政府面临艰巨挑战(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 在年中预算评估中下调经济增长和赤字预估
* 2011年平均失业率料为9.1%,2012料为9.0%
* 2011年经济料增长1.7%,2012和2013年增长率料分别为1.7%和3.5%
* 2012年预算赤字与GDP之比料降至6.1%
路透华盛顿9月1日电---美国总统奥巴马周四大幅下调美国经济成长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造更多就业方面承受的艰巨挑战.
奥巴马在年度中期预算评估中预计,2012年大选年的平均失业率料为9%.他将在9月8日就促进就业及经济增长的计划发表重要演讲.
白宫预算主管Jack Lew在电话会议上对记者称:"对经济的预期清楚表明,短期内确实需要刺激经济增长并使之走上持续更快增长的道路."
奥巴马必须让选民相信其政策正在发挥作用,以保住总统职位,但在夏季股市大跌和一系列凸显经济衰退风险的数据出炉後,他掌控经济的能力正遭受越来越多的质疑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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