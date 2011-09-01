〔美国经济〕白宫大幅下调经济增长预估,彰显政府面临艰巨挑战(更新版)

(新增细节)

* 在年中预算评估中下调经济增长和赤字预估

* 2011年平均失业率料为9.1%,2012料为9.0%

* 2011年经济料增长1.7%,2012和2013年增长率料分别为1.7%和3.5%

* 2012年预算赤字与GDP之比料降至6.1%

路透华盛顿9月1日电---美国总统奥巴马周四大幅下调美国经济成长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造更多就业方面承受的艰巨挑战.

奥巴马在年度中期预算评估中预计,2012年大选年的平均失业率料为9%.他将在9月8日就促进就业及经济增长的计划发表重要演讲.

白宫预算主管Jack Lew在电话会议上对记者称:"对经济的预期清楚表明,短期内确实需要刺激经济增长并使之走上持续更快增长的道路."