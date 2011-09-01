《汽车产业焦点》美国8月汽车销售强劲,一反消费者购车谨慎的看法

* 8月汽车销售较上年同期增长近8%

* 通用汽车销售同比猛增18%,但低于一些分析师预期

* 日产销售增长19%,大众增10%,克莱斯勒激增31%

* 本田和丰田市场份额下降,地震导致库存不足

* 通用汽车股价挫跌4.2%,福特股票跌1%

路透底特律9月1日电---美国8月汽车销售较上月略微增长,市场原本预期在这个多事之月,汽车销售会有所放缓.

底特律的主要汽车厂商8月销售较上年同期录得双位百分数的增长,得益于雪佛兰克鲁兹(Cruze)等新款小型轿车,以及福特Escape等更节油的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)销售强劲.

但通用汽车(GM.N)和福特(F.N)股票双双收跌,分析师警告称,底特律三大汽车巨头未来数月可能不会这麽顺利,因其主要的日本竞争对手正努力收复失地.

本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)是8月销售的大输家,源于日本3月地震导致库存空虚.丰田8月在美国的销量下滑13%,本田更锐减24%.

多位高管人士称,汽车行业的销售情况表明,在经济存在严重不确定性之际,大件商品的购买需求保持稳定,这令人感到鼓舞.(浏览美国8月轻型汽车销售图表,请点击:r.reuters.com/ceq53s)