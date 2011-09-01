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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 06:54 BJT

全球外汇市场9月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月1日(四)

-- - 美国8月汽车销售.

2350 - 日本第二季企业资本支出.

9月2日(五)

0830 - 英国8月CIPS建筑业采购经理人指数(PMI).

0900 - 欧元区7月生产者物价指数(PPI).

0900 - 爱尔兰央行总裁霍诺汉出席国会委员会会议.

1230 - 美国8月非农就业报告.

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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