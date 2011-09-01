〔货币市场〕美国商业票据市场萎缩,恐加剧货币市场资金干涸的局面

路透纽约9月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四称,最近一周商业票据市场萎缩,显示法国银行业者在无担保融资市场上面临压力.

这些银行一直被看作欧洲主权债务危机可能借此传播到美国的一条途径,而最新的讯息暗示它们的困境可能加重美国货币市场上资金干涸的程度.

投资者减少向欧洲金融机构提供的无担保贷款,导致法国银行的融资成本上升.这也刺激优质货币市场基金(prime money market fund)撤资以及流通中商品票据整体存续期的缩短.

8月31日止当周流通中的商业票据规模经季节调整後缩减至1.098万亿(兆)美元,此前一周为1.117万亿美元.

瑞银证券周三发布的报告称,法国三大银行中的两家--法国农业信贷银行(Credit Agricole)和法国兴业银行截至6月底流通中的美国商业票据总计为740亿美元.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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