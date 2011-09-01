《全球金融焦点》IMF呼吁银行业补充2,000亿欧元资本,遭欧洲拒绝

路透法兰克福9月1日电---国际货币基金组织(IMF)呼吁银行业筹集最多2,000亿欧元(2,900亿美元)新资本,但欧洲政界人士周四予以拒绝,这加剧了有关决策者可能低估债务危机严重性的担忧.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六呼吁全球决策者采取紧急举措,以防本就低迷的经济再现全球性衰退,其中包括迫使欧洲银行业者充实资本.这再次点燃了围绕银行资本规模是否足以挺过经济严重滑坡的争论.[ID:nCN1928263]

IMF,国际会计准则理事会(IASB)和银行分析师都对银行业资本金不足表示担忧,而欧洲监管者,政界人士和银行协会则认为,银行拥有充足的资本缓冲足以应付市场动荡和环绕主权债务危机的忧虑.

一位欧洲消息人士周三告诉路透,IMF估计,欧洲银行业可能面临2,000亿欧元的资本金缺口,该数据遭到欧洲银行家和政策当局的否认.

IMF给出的数据远高于欧盟(EU)在7月银行压力测试後对银行资本金需求的估计,後者预料银行仅需要筹资25亿欧元(36亿美元),远低于压力测试前的预估.[ID:nCN1843905]