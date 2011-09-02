更正:《全球金融焦点》IMF呼吁银行业补充2,000亿欧元资本,遭欧洲拒绝

(更正:译文有误,内文第10段应为,"把每天都为融资发愁的银行与能够利用保留盈馀满足将来要求的银行区分开来",非"把银行业日常进行再融资和它们能够使用保留盈馀应对将来要求区分开来")

路透法兰克福9月1日电---国际货币基金组织(IMF)呼吁银行业筹集最多2,000亿欧元(2,900亿美元)新资本,但欧洲政界人士周四予以拒绝,这加剧了有关决策者可能低估债务危机严重性的担忧.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六呼吁全球决策者采取紧急举措,以防本就低迷的经济再现全球性衰退,其中包括迫使欧洲银行业者充实资本.这再次点燃了围绕银行资本规模是否足以挺过经济严重滑坡的争论.[ID:nCN1928263]

IMF,国际会计准则理事会(IASB)和银行分析师都对银行业资本金不足表示担忧,而欧洲监管者,政界人士和银行协会则认为,银行拥有充足的资本缓冲足以应付市场动荡和环绕主权债务危机的忧虑.

一位欧洲消息人士周三告诉路透,IMF估计,欧洲银行业可能面临2,000亿欧元的资本金缺口,该数据遭到欧洲银行家和政策当局的否认.

IMF给出的数据远高于欧盟(EU)在7月银行压力测试後对银行资本金需求的估计,後者预料银行仅需要筹资25亿欧元(36亿美元),远低于压力测试前的预估.[ID:nCN1843905]

欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚周四表示,"我认为,我们应该相信压力测试操作.它很详细,且是自下而上的.IMF则是通过预估信用违约互换发展情况自上而下的测试."

不过他警告称,准确展现了当前银行业状况的测试,可能受到事件的影响.

欧洲银行周四违约保险成本更加昂贵,反映出整体市场趋势.法国银行尤其受创.

华尔街日报报导,高盛8月16日致机构客户的报告中,一位策略师表示,欧洲银行业需要高达1万亿美元资本.该报导尚未明确表示何时需要这些资本.

Keefe Bruyette & Woods分析师Matthew Clark表示,确定资本不足的性质,把每天都为融资发愁的银行与能够利用保留盈馀满足将来要求的银行区分开来,这至关重要.

Clark表示,巴塞尔III的重要规定在2013年之前不会实行,让银行有时间可以填补资本缺口.

周四的数据亦显示出,欧元计价的银行间拆借贷款利率微升,受经济和欧元区银行业前景的忧虑推动.

**会计缺点**

专家说,欧洲银行是否有足够资本的争议,凸显出主权债会计操作上的一个缺陷.

"有一个很大的缺点是,欧洲银行被鼓励承担主权债,却无需估量合适的风险损失,"2007年诺贝尔经济学奖得主Roger Myerson说,"这给政府和银行制造了错误的激励机制."

以"机制设计理论"而获得诺贝尔奖的Myerson说,根据巴赛尔协议的会计准则,主权债的风险权数仍是零.

这就鼓励了银行在未建立合适资本缓冲的情况下买进高风险债务,并提供政府回避解决赤字问题的动机,因为这些政府仍有能力发债.

"这似乎是欧元区的整体问题."Myerson对路透说.

欲浏览欧洲银行压力测试结果的图表,请点击(r.reuters.com/fut62s)

欲浏览欧洲银行信用违约互换(CDS)图表,请点击(link.reuters.com/qux33s)

欲浏览欧洲银行自2008年第三季以来的权益资本增加图表,请点击(r.reuters.com/byn53s)(完)