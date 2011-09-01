《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 104.44 -2.97 -2.77 3736842
搜狐 (SOHU.O) 80.00 -1.75 -2.14 957886
网易 (NTES.O) 50.92 +0.36 +0.71 1386496
百度 (BIDU.O) 144.29 -1.49 -1.02 5499877
亚信科技 ASIA.O 11.14 -0.30 -2.62 1608917
侨兴环球电话 XING.O 1.07 -0.02 -1.83 153188
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.89 -0.08 -0.67 2143662
联电 (UMC.N) 2.05 +0.06 +3.02 304571
日月光 (ASX.N) 4.38 -0.11 -2.45 202889
矽品精密 (SPIL.O) 4.54 -0.05 -1.09 1201782
和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.04 -4.44 378422
友达 (AUO.N) 4.77 +0.07 +1.49 751567
中华电信 (CHT.N) 34.52 -0.25 -0.72 142140
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.44 -1.09 -3.25 1544906
香港
中华网 CHINA.O 1.31 -0.01 -0.76 37471
中国移动 (CHL.N) 51.41 +0.24 +0.47 360521
中国联通 (CHU.N) 20.89 -0.26 -1.23 447915
中国电信 (CHA.N) 65.20 -0.73 -1.11 25910
中芯国际 (SMI.N) 2.73 +0.07 +2.63 79145
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.41 +0.12 +2.80 2062 (完)
--整理 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。