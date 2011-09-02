《美债周五展望》美国8月非农就业数据出炉在即,投资者以看多为主

* CRT发现计划追高买入公债的投资者为2009年8月来最多

* RBS发现准备逢低承接的投资者为2010年8月来最多

* 非农就业报告或决定下一次FOMC动向

路透纽约9月1日电---两家债市交易商在周五美国劳工部就业报告出炉前对客户进行的调查显示,大多数客户预期报告公布後美国公债收益率(殖利率)将下跌,一些客户称,如果是这样,尽管价格上涨,他们仍会购买更多美国公债.

苏格兰皇家银行证券(RBS)及CRT Capital Group的调查结果都显示,两家公司的客户中,计划在就业报告出炉後购入美国公债的客户数量多于往常.

RBS报告称,在回复者中,打算在公债价格疲软时出售手中美国公债的客户为2010年8月以来最少.

劳工部将于1230GMT公布月度非农就业报告.路透调查受访分析师预期报告料将显示,8月新增非农就业岗位7.5万个.

但近来一系列疲软数据,令华尔街几位重量级分析师在最後一刻下调了预估.