〔中国企业〕惠生控股拟9月或10月赴香港上市,筹资5-6亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，主营能源和高科技产业的惠生控股集团计划于9月或10月在香港上市，募集资金5亿至6亿美元。
交银国际、花旗(C.N)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。
该公司总部位于上海浦东张江高科技园区，下辖11家公司，主要发展六大领域，包括工程、重工、化工机器、化工、通讯和生物等。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。