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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 07:58 BJT

〔中国企业〕惠生控股拟9月或10月赴香港上市,筹资5-6亿美元--IFR

路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，主营能源和高科技产业的惠生控股集团计划于9月或10月在香港上市，募集资金5亿至6亿美元。

交银国际、花旗(C.N)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。

该公司总部位于上海浦东张江高科技园区，下辖11家公司，主要发展六大领域，包括工程、重工、化工机器、化工、通讯和生物等。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红;审校 杨淑祯

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