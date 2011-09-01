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宏观经济 | 2011年 9月 2日 星期五 07:52 BJT

《美国重要政经日程》--9月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月非农就业报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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