〔离岸人民币〕海南航空三年期人民币债券询价区间约在6%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司在香港发行人民币计价和结算的Reg S债券，询价区间在6%左右，为三年期，定价料会在本周完成。
德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)曾在前一周为该交易在香港和新加坡进行路演，与投资人会面。
同时，据悉海南航空已委托农银国际为其发行人民币计价Reg S债券担任簿记管理人，有数家银行可能以主办行的身分加入。
该项基准规模的三年期交易预计会在未来几周内推出。
海南航空旗下香港航空曾在6月中发行了6亿元人民币（9,300万美元）三年期Reg S债券，息率为6.5%，由海南航空出具支持信，中金为主承销商。
值得一提的是，海南航空5月底也曾在境内市场透过广发证券(000776.SZ)发行两部份固定利率公司债，筹资50亿元。两部份债券，分别为息率5.60%的五年债和息率6.20%的十年债。(完)
浏览海南航空更多新闻,请点击[600221.SS-CLN]
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。