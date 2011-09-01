《中国报摘》--中国证券报9月2日

* 头版头条:

--中国物流与采购联合会数据显示,8月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月微升0.2个百分点,结束了此前连续四个月回落的态势,为近五个月以来首度反弹.

* 其他:

--中国人民银行行长助理李东荣表示,当前保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多,居民消费价格涨幅有望保持在可控范围内.

--权威人士透露,国内证券交易所拟在不远的将来,把融券做空机制引入上市交易基金(ETF)产品，以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易.

--中国证监会主席助理姜洋表示,要加快场外市场建设步伐,研究探索符合中国国情的场外市场制度安排,满足多元化投融资需求;同时大力发展债券市场,逐步推动建设集中监管、统一互联的债券市场,扩大债券市场规模.

--中钢协党委副书记罗冰生指出,高价进口铁矿石已成为吞噬国内钢企利润的根源之一.预计下半年中国钢铁产量将会放缓,产品生产结构矛盾更突出,钢铁企业将面临更大的资金压力,而钢铁企业生产高成本仍将继续.

--北京市土地整理储备中心公布的数据显示,截至8月31日,北京今年土地出让共计157宗,土地出让金合计为671.95亿元人民币,其中,住宅类地块成交额约205亿元,同比下降超过62%.

--南方电网公司再发通报,由于西南地区旱情加剧,全网电力缺口已近15%,而南方五省5年来最严重的缺电情况还在不断加剧.

--上海建工(600170.SS)公告称,公司与柬埔寨王国政府公共工程与运输部签订了柬埔寨国家214号公路与上丁湄公河大桥项目EPC建设合同,合同总金额为1.165亿美元,折合人民币约7.456亿元.

--浦东建设(600284.SS)公告称,公司发行公司债申请获证监会通过,拟发行公司债7亿元,期限为五年,用于偿还公司债务及补充流动性资金.

--赣粤高速(600269.SS)公告称,公司10亿元私募债已向银行间市场交易商协会注册,将由招商银行主承销,首期发行须在注册後六个月内完成.

--长城汽车(2333.HK)不超过3.04亿股A股今起招股.(完)

--整理 曾菱; 审校 乔艳红