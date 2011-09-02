《中国报摘》--金融时报9月2日

--据中国人民银行消息,截至今年7月底,全国统一的企业和个人信用信息基础数据库(又称企业和个人征信系统)已经为7.9亿自然人和1,790多万户企业建立了信用档案.其中,有信贷记录的自然人和企业分别达到2.5亿人和820多万户.