《中国报摘》--金融时报9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--首届中国-亚欧博览会金融合作论坛在新疆召开,中国央行副行长马德伦指出,全球通胀压力持续加大,国际金融危机的深层次影响尚未消除,全球经济结构性矛盾仍然突出.
* 其他:
--据中国人民银行消息,截至今年7月底,全国统一的企业和个人信用信息基础数据库(又称企业和个人征信系统)已经为7.9亿自然人和1,790多万户企业建立了信用档案.其中,有信贷记录的自然人和企业分别达到2.5亿人和820多万户.
--今年上半年,上海辖内外资银行资产总额达到9,461亿元人民币,实现累计净利48.14亿元,同比多盈利24.72亿元,接近2010年全年盈利水平.
--国家电监会发布《2010年度发电业务情况通报》,认为中国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富馀,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置.
--工业和信息化部发布数据显示,今年1-7月,中国电子信息规模以上制造业增加值增长14.8%,高出工业平均增速0.5个百分点;投资规模超过去年前10个月水平.截至7月底,电子信息产品进出口总额达到6,253亿美元,同比增长15.2%.(完)
--整理 沈燕; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。