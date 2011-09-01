〔离岸人民币〕三井住友融资租赁两年期人民币债券定价2.5%,三年期3%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，三井住友融资租赁发行以人民币计价和结算的RegS债券，在点心债市融资5亿元人民币（7,750万美元），周四晚定价于2亿元两年期利率为2.5%，3亿元三年期利率为3%。
簿记管理人为高盛(GS.N)，SMBC日兴证券（香港）为副主承销。
该债券原计划为三档，包括2亿元人民币期限为24个月的债券、1亿元人民币期限为30个月的债券和2亿元人民币期限36个月的债券。
其关联机构三井住友银行(8316.T)香港分行今年4月首次在点心债市融资，以99.764的价格发行三年期存款证，融资5亿元人民币。利率为1.1%，收益率为1.18%。汇丰银行担任唯一簿记管理人。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。