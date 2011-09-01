〔离岸人民币〕三井住友融资租赁两年期人民币债券定价2.5%,三年期3%--IFR

路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，三井住友融资租赁发行以人民币计价和结算的RegS债券，在点心债市融资5亿元人民币（7,750万美元），周四晚定价于2亿元两年期利率为2.5%，3亿元三年期利率为3%。

簿记管理人为高盛(GS.N)，SMBC日兴证券（香港）为副主承销。

该债券原计划为三档，包括2亿元人民币期限为24个月的债券、1亿元人民币期限为30个月的债券和2亿元人民币期限36个月的债券。

其关联机构三井住友银行(8316.T)香港分行今年4月首次在点心债市融资，以99.764的价格发行三年期存款证，融资5亿元人民币。利率为1.1%，收益率为1.18%。汇丰银行担任唯一簿记管理人。(完)

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