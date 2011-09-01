〔离岸人民币〕中国信贷两年期人民币债券票息9%,为点心债市场最高--IFR

路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，在香港创业板挂牌的中国信贷(8207.HK)最终以票息9%发行人民币计价和结算的Reg S债券。

这笔1亿人民币（1,550万美元）的两年期债券，成为点心债券市场迄今票息最高的一笔，也是首笔由在香港创业板挂牌的公司所发行的点心债券。

海通证券国际和永隆银行负责牵头该交易。投资者可以美元或人民币认购，但利息和本金将以人民币偿付。9月1日结算。

中国信贷是一家在中国东部运营的短期融资服务提供商，业务主要集中在上海、江苏和浙江地区。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)