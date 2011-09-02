〔金砖国家〕9月1日股汇市收盘纵览

路透9月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.42%,报1036.89点.

中国股市:中国股市沪综指冲高回落後收低0.44%.今天公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)虽止跌微升,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.沪综指.SSEC收报2,556.042点,跌11.30点,或0.44%.沪市A股成交额在前日创逾13个月新低的基础上进一步萎缩至597亿元,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市恒生指数连续第四日小幅收高,近期挫跌的景气循环类股领涨大盘,恒指盘中触及关键阻力位後,从日高回撤,该阻力位料将限制近期大盘反弹.恒指盘中一度上涨1.45%,回升至21,000点附近,上次触及该水准是在8月5日.但午盘处于回调态势.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收跌,但整体仍未脱离盘整格局.尽管海外美元连续反弹,但人民币中间价始终持稳于6.3850附近,令到汇价进退两难.投资者期望今明两日公布的美国制造和就业数据能为市场提供一些指引.[CNY/CN]

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印度股市及汇市周四适逢节假日休市.[.BO][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收涨0.1%,报1,703.86点,开盘後曾一度下挫1.55%.[ID:nL5E7K114P]摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.4%,报885.54点.

俄罗斯汇市:卢布兑全面走强的美元RUBUTSTN=MCX下跌0.5%,报29.00;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.7%,报41.27.

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巴西股市:升至一个月高位,因巴西央行意外调降利率.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨2.87%至58,118.20点.银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)跳涨6.83%.建筑商PDG Realty (PDGR3.SA)攀升7.28%.[ID:nN1E7801UF]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY下跌,因该国央行意外降息,且财长承诺若美国有新的经济刺激计划将防守本币汇率.雷亚尔尾盘扩大跌幅,收低1.6158%至1.6060,录得8月10日迄今最高单日跌幅.[ID:nN1E7801UH]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.26%至27,753.42点.综合指数.JALSH上涨0.27%至31,088.12点.[ID:nL5E7K127Q][.JALSH]

南非汇市:1531GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.0150,较周三纽约收盘位6.9865下跌0.4%,盘中一度触及三周高位6.9656,但该价位吸引美元买家进场.[ID:nL5E7K127Q][.JALSH](完)