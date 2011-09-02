〔中国铁道〕铁道部委任中行和工行安排其50亿元私募中票发行--IFR

路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铁道部已委任中国银行(3988.HK)(601988.SS)和工商银行(1398.HK)(601398.SS)，负责安排其50亿元人民币（7.75亿美元）的私募中期票据发行。

是次交易将于几个星期内启动，期限约为5年期。

这是铁道部的又一笔融资计划。9月份铁道部还将发行总额200亿元的双品种企业债券，其中7年期品种和20年期品种将各发行100亿元。国泰君安将担任是次交易牵头主承销商，中金公司、宏源证券、银河证券位列主承销。大公给予发行人和债券的评级均为AAA级。

此外，据闻中信证券将牵头主承销另一笔企业债的发行。

这三项交易均为铁道部今年1,000亿元人民币债券融资计划的一部分。铁道部今明两年分别有360亿元和750亿元债券到期。

中国"7.23"特大铁路事故已过去一个月,虽然市场对铁道债的信用疑虑未消,但资金需求量大的铁道部还得大步迈开举债脚步.三位消息人士上周表示,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债,首批最快将于9月中下旬发行.[ID:nCN1917027]

中国债券信息网数据显示,铁道部2010年发了四期企业债共计800亿元,期限分为10年和15年.其中15年期品种最高票面利率为4.39%;10年期品种的最高票面利率为4.35%.

据铁道部财务司公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元,但负债率则进一步攀升至58.5%.(完)

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