宏达电发布两款新型Windows手机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月1日电---台湾手机厂商宏达电(2498.TW)周四发布两款基于微软Windows操作平台的智能手机，冀望抓住四季度假期销售旺季持续火热的智能手机需求。
两款新机--HTC Radar和旗舰型产品HTC Titan均将采用新版Windows Phone操作系统，并于10月初在欧洲发售，届时将成欧洲市场首批新版Windows手机。
宏达电一名高管称，预计今年年底前都将保持强劲市场表现，因消费者对于其最新产品的需求有望盖过对宏观经济的忧虑。
宏达电欧洲、中东与非洲业务负责人Florian Seiche在柏林IFA消费电子展会间隙对路透表示：“我对第三季度充满信心，预计第四季度表现也很强劲。”
HTC Titan定价将高于苹果iPhone，但配置尺寸更大的4.7英寸显示屏。宏达电在IFA展会上还发布了另外一款新型智能手机HTC Radar，定价与其他智能手机在同一水平。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。