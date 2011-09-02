宏达电发布两款新型Windows手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月1日电---台湾手机厂商宏达电(2498.TW)周四发布两款基于微软Windows操作平台的智能手机，冀望抓住四季度假期销售旺季持续火热的智能手机需求。

两款新机--HTC Radar和旗舰型产品HTC Titan均将采用新版Windows Phone操作系统，并于10月初在欧洲发售，届时将成欧洲市场首批新版Windows手机。

宏达电一名高管称，预计今年年底前都将保持强劲市场表现，因消费者对于其最新产品的需求有望盖过对宏观经济的忧虑。

宏达电欧洲、中东与非洲业务负责人Florian Seiche在柏林IFA消费电子展会间隙对路透表示：“我对第三季度充满信心，预计第四季度表现也很强劲。”

HTC Titan定价将高于苹果iPhone，但配置尺寸更大的4.7英寸显示屏。宏达电在IFA展会上还发布了另外一款新型智能手机HTC Radar，定价与其他智能手机在同一水平。（完）