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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 08:26 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油回落,欧洲疑虑打压信心且市场静待美就业数据

路透东京9月1日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段盘初回落,因对欧洲经济的担忧打压投资者信心,且今天稍晚美国将公布重要的非农就业岗位数据.

截止2357GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLc1下跌0.26美元,至每桶88.67美元,周四结算价升0.12美元,至88.93美元.

伦敦布兰特10月原油期货LCOc1挫跌0.11美元至114.18美元,周四下挫0.56美元,结算价报114.29美元.

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