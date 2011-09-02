〔国际油市〕NYMEX原油回落,欧洲疑虑打压信心且市场静待美就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月1日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段盘初回落,因对欧洲经济的担忧打压投资者信心,且今天稍晚美国将公布重要的非农就业岗位数据.
截止2357GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLc1下跌0.26美元,至每桶88.67美元,周四结算价升0.12美元,至88.93美元.
伦敦布兰特10月原油期货LCOc1挫跌0.11美元至114.18美元,周四下挫0.56美元,结算价报114.29美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。