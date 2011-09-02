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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 09:50 BJT

〔基金产业〕美国股票基金连续第二周净流入,多数资金投向ETF--理柏

路透纽约9月1日电---汤森路透旗下理柏数据周四显示,美国注册的股票基金连续第二周录得净流入,多数资金投资于上市交易基金(ETF).

8月31日止当周,股票基金净吸纳63亿美元,其中ETF净流入52.6亿美元.股票基金前一周流入21亿美元.

理柏称,资金的流入多来自国内股票.

理柏称,应税债券基金净流入17.6亿美元,货币市场基金吸收62.6亿美元.市政债券基金流出2.82亿美元.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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