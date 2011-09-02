〔基金产业〕美国股票基金连续第二周净流入,多数资金投向ETF--理柏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月1日电---汤森路透旗下理柏数据周四显示,美国注册的股票基金连续第二周录得净流入,多数资金投资于上市交易基金(ETF).
8月31日止当周,股票基金净吸纳63亿美元,其中ETF净流入52.6亿美元.股票基金前一周流入21亿美元.
理柏称,资金的流入多来自国内股票.
理柏称,应税债券基金净流入17.6亿美元,货币市场基金吸收62.6亿美元.市政债券基金流出2.82亿美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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