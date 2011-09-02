〔中国经济〕有利因素逐渐增多,CPI涨幅有望保持在可控范围--央行官员

路透上海9月2日电---稳物价是当前中国政府的首要任务.中国人民银行行长助理李东荣周四表示,保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多,居民消费价格(CPI)涨幅有望保持在可控范围内.

"当前宏观经济运行中突出问题是物价上涨压力较大,"中国证券报周五援引李东荣称,"随着稳定消费价格总水平各项措施效果进一步显现和基数效应的减弱,保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多."

他并表示,长期看,影响和制约中国经济可持续发展的主要因素仍然是经济发展方式比较粗放,经济结构不合理的问题.

中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.

中国总理温家宝近日对宏观经济的最新表态,不仅重申"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且对经济增长放缓并未显出过多担忧.他在《求是》杂志撰文称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.而经济增速略为放缓,很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平.[ID:nCN1936365]

信贷政策方面,李东荣指出,要加大对战略性新兴产业、节能环保、循环经济等方面的信贷支持力度,全面落实支持三农小企业发展和扩大就业金融政策.

大力发展消费信贷,有效促进扩大内需,执行好差别化放贷政策,对符合条件的保障性住房建设项目及时发放贷款,促进房地产市场健康平稳发展.

李东荣表示,银行、证券、保险业要取长补短,互为补充,共同发挥好对转变经济发展方式的支撑和保障作用.

此外,他认为,金融业应加快多层次的金融市场体系建设,显着提升直接融资比重,完善调控货币信贷总量的手段和方式,进一步增强利率、汇率等价格杠杆在促进经济结构调整中的重要作用.(完)