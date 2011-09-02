〔路透专访〕英国央行或难以令通胀回到目标,因其未能升息--森坦斯

路透伦敦9月2日电---对通胀立场强硬的前英国央行货币政策委员会(MPC)委员森坦斯对路透表示,由于英国央行未能升息,其将难以令通胀返回到目标水准.

森坦斯警告称,通胀率高企损及英国央行的信誉.他补充道,推出新一轮量化宽松政策也不会提振疲弱的经济增长.他在MPC的任期已于5月届满结束.

森坦斯周四接受路透Insider电视台采访时表示,"我认为,MPC一段时间内将难以让通胀保持在目标水准.通胀率将高于目标,成为中期内的一个问题."

英国通胀率自2010年1月以来比2%的目标水准至少高一个百分点.英国央行预计,通胀率今年稍晚将触及5%.

森坦斯表示,自他离开MPC後,政策立场没有改变过.他仍然认为应该升息,尽管金融市场动荡不安,且三个月来全球经济放缓.

"我并不认为金融市场和政策争论已经较2008年和2009年的情况大有进展.若我们继续采用救火模式来应对,将破坏信心,"他补充道.

不过森坦斯称,推动经济成长需要供应面改革,并且他认为,出台更多量化宽松政策对提振企业信心可能起到适得其反的效果.(完)