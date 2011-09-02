版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国华电集团20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),主承销商光大银行和工行

==============================================================================

二、新债上市:

中国人民银行10亿元央行票据1101067,参考收益率3.1618%

白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融1181393,票面利率5.78%

湖南湘投控股公司10亿元一年期短融1181394,票面利率6.80%

鹏博士(600804.SS)4亿元一年期短融1181395,参考收益率7.9214%

中国兵器集团15亿元五年期固息中期票据1182238,票面利率5.83%

==============================================================================

三、缴款:

央行10亿元央票1101067,发行价99.22元

==============================================================================

四、还本付息:

粤水电(002060.SZ)2亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1081289到期兑付,基本利差0.68%

中国人民银行150亿元三个月期央行票据1101038到期兑付,参考收益率2.9168%

国家开发银行279.70亿元五年期固息金融债080215付息,票面利率4.81%

中信国安集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982121付息,基本利差2.03%

中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122付息,票面利率5.10%

财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82%

国开行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33%

=============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行行长助理李东荣表示,当前保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多,

居民消费价格涨幅有望保持在可控范围内.

--权威人士透露,国内证券交易所拟在不远的将来,把融券做空机制引入上市交易基金(ETF)

产品，以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易.

--中国证监会主席助理姜洋表示,要加快场外市场建设步伐,研究探索符合中国国情的场外

市场制度安排,满足多元化投融资需求;同时大力发展债券市场,逐步推动建设集中监管、统

一互联的债券市场,扩大债券市场规模.

--中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四称,获中国银监会批复,原则

同意该行发行A股可转债及增发H股.[ID:nCH0077437]

国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)

8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)

1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)

8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)

8月工业增加值 (2011年7月14.0%)

中国海关9/10公布8月进出口贸易数据

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 钟华; 审校 冉莹/曲伟治

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐