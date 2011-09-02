《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国华电集团20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),主承销商光大银行和工行
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行10亿元央行票据1101067,参考收益率3.1618%
白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融1181393,票面利率5.78%
湖南湘投控股公司10亿元一年期短融1181394,票面利率6.80%
鹏博士(600804.SS)4亿元一年期短融1181395,参考收益率7.9214%
中国兵器集团15亿元五年期固息中期票据1182238,票面利率5.83%
==============================================================================
三、缴款:
央行10亿元央票1101067,发行价99.22元
==============================================================================
四、还本付息:
粤水电(002060.SZ)2亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1081289到期兑付,基本利差0.68%
中国人民银行150亿元三个月期央行票据1101038到期兑付,参考收益率2.9168%
国家开发银行279.70亿元五年期固息金融债080215付息,票面利率4.81%
中信国安集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982121付息,基本利差2.03%
中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122付息,票面利率5.10%
财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82%
国开行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33%
=============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行行长助理李东荣表示,当前保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多,
居民消费价格涨幅有望保持在可控范围内.
--权威人士透露,国内证券交易所拟在不远的将来,把融券做空机制引入上市交易基金(ETF)
产品，以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易.
--中国证监会主席助理姜洋表示,要加快场外市场建设步伐,研究探索符合中国国情的场外
市场制度安排,满足多元化投融资需求;同时大力发展债券市场,逐步推动建设集中监管、统
一互联的债券市场,扩大债券市场规模.
--中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四称,获中国银监会批复,原则
同意该行发行A股可转债及增发H股.[ID:nCH0077437]
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 钟华; 审校 冉莹/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。