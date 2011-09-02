〔企业并购〕AT&T做好诉讼与和解两手准备,希望挽救T-Mobile收购计划

路透纽约9月1日电---根据熟悉情况的消息人士,美国电话电报公司(AT&T)(T.N)预计将很快向美国反垄断监管机构提交一项解决方案,以此挽救其390亿美元收购T-Mobile USA的计划.

尽管AT&T已准备同司法部打一场旷日持久的官司,但同时也准备做出妥协,以解决有关T-Mobile收购案不利于市场竞争、并可能造成移动通信费用上涨的担忧.

AT&T已做好两手准备,将设法寻求在法庭正式受理该诉讼前达成和解.

"AT&T确信会找到解决方法,他们很有信心,"消息人士之一称.这位人士要求不具名,因谈判尚未公开.

AT&T和解方案的细节尚无法得知,但预计其中包括,承诺保留T-Mobile相对低廉的移动通信资费套餐,以及出售资产.(完)