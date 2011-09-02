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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 09:27 BJT

《独家新闻》巴西财长誓言保卫雷亚尔免受美国新一轮量化宽松冲击

路透巴西利亚9月1日电---巴西财政部长曼特加周三接受路透采访时表示,如果美国采取新一轮的货币宽松举措,巴西政府不会允许雷亚尔进一步升值.

曼特加认为,若美国联邦储备理事会(FED,美联储)实施新一轮量化宽松举措(QE3),会造成全球流动性过剩,巴西和其他国家将因此受到冲击.

曼特加称,"货币战争将愈演愈烈.但我们将采取更强有力的措施阻止雷亚尔升值."

曼特加周三晚间发表上述谈话,随後巴西意外宣布降息.他要求其评论在巴西市场周四开市後发表.

曼特加称,若市场"追捧"雷亚尔,并使雷亚尔兑美元升破当前1.60的水平,巴西政府准备提高当前1%的衍生品交易税率.(完)

--编译 张荻;审校 杜明霞

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