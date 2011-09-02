《独家新闻》巴西财长誓言保卫雷亚尔免受美国新一轮量化宽松冲击

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴西利亚9月1日电---巴西财政部长曼特加周三接受路透采访时表示,如果美国采取新一轮的货币宽松举措,巴西政府不会允许雷亚尔进一步升值.
曼特加认为,若美国联邦储备理事会(FED,美联储)实施新一轮量化宽松举措(QE3),会造成全球流动性过剩,巴西和其他国家将因此受到冲击.
曼特加称,"货币战争将愈演愈烈.但我们将采取更强有力的措施阻止雷亚尔升值."
曼特加周三晚间发表上述谈话,随後巴西意外宣布降息.他要求其评论在巴西市场周四开市後发表.
曼特加称,若市场"追捧"雷亚尔,并使雷亚尔兑美元升破当前1.60的水平,巴西政府准备提高当前1%的衍生品交易税率.(完)
--编译 张荻;审校 杜明霞
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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