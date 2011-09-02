《热点透视》中国影子银行亟待监管,以避免放大金融风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 李春喜/肖群英

路透香港9月1日电---自金融危机以来,中国的银行几乎是在无节制的放贷.除了银行之外,企业、外界知之甚少的信托公司甚至是个人也都加入了这场放贷狂欢,使中国今年预计的信贷增速比官方目标高出一倍还多.控制这种所谓的"影子银行"系统将会痛苦万分,但如果任其泛滥结果可能会更糟.

正如名所言,影子银行的放贷数额也无从知晓.央行对此提出了"社会融资规模"的概念,这项新指标包括银行贷款和其他一些非银行信贷.惠誉评级对此也开发出了自己的广义指标.惠誉预测2001年的总体信贷额为18万亿(兆)元人民币,而官方的目标为7万亿(兆)元人民币.但即便如此,惠誉仍警告称其预测可能偏低.

影子银行存在的原因可能容易理解一些,这主要是因为信贷供应有限而需求旺盛.正规银行的放贷额度不能满足借款人的需求,而储蓄者和其他资本提供者也希望获得高于一般银行所提供的利息.

正如同莫衷一是的放贷数额,对影子银行的定义也各有不同.但在这些发展兴旺的另类的放款者当中,信托公司应当属于魁首.信托公司不吸收存款,但却把贷款和证券打包,按份额出售给投资者.有人认为信托公司不属于影子银行,因为他们受银行业监管机构的监管.近来银行向信托公司出售贷款的做法受到了抑制.但仍然在暗中进行.此外,信托公司也变得日益复杂,即使监管者也无法真正知道他们到底在做些什麽.

除了信托公司之外还有其他三种常见的放贷渠道.香港的银行也向中资公司提供外币贷款,帮助他们向海外供货商付款.据惠誉估计,2011年这类贷款总额可能约为1万亿(兆).由于这类贷款通常会获得内地银行的担保,因此它们不会作为公司贷款出现在香港银行的账目上,而是计作银行间贷款.