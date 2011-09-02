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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 09:06 BJT

〔日本数据〕8月货币基础较上年同期增加15.9%--央行

路透东京9月2日电---日本央行周五公布的数据显示,该国8月货币基础较上年同期增加15.9%.

以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最後一栏为经季节调整後与上月相较的数据):

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货币基础 日本央行 流通钱币 活期存款 银行储备 较上月

钞票发行额

8月 +15.9 +2.7 0.0 +79.4 +80.0 +14.9

7月 +15.0 +2.7 0.0 +73.3 +69.3 -6.3

6月 +17.0 +2.7 0.0 +89.2 +78.1 +14.1

5月 +16.2 +2.9 +0.1 +82.5 +82.2 -49.1

4月 +23.9 +3.7 +0.1 +123.4 +109.3 +119.5

3月 +16.9 +3.7 0.0 +88.7 +86.1 +255.2

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平均流通货币基础:

8月: 114.0447兆(万亿)日圆(14,814.84亿美元)

7月: 113.7324兆日圆

参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)

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--编译 肖群英;审校 张若琪

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