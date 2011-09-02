〔全球金市〕金价基本持平,静候美国非农就业岗位数据

路透新加坡9月2日电---金价周五基本持平,因投资者在今天稍晚公布关键的美国非农就业岗位数据前维持谨慎.近期出炉的经济数据对美国的经济状况发出喜忧参半的信号.

截至0025GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,824.34美元,本周或将录得0.2%的周跌幅.

美国黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,827.50美元.本周有望录得1.7%的周涨幅.