〔全球金市〕金价基本持平,静候美国非农就业岗位数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月2日电---金价周五基本持平,因投资者在今天稍晚公布关键的美国非农就业岗位数据前维持谨慎.近期出炉的经济数据对美国的经济状况发出喜忧参半的信号.
截至0025GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,824.34美元,本周或将录得0.2%的周跌幅.
美国黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,827.50美元.本周有望录得1.7%的周涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。