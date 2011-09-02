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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 09:27 BJT

《独家新闻》美国证券监管机构要求高频交易公司上报机密的交易细节

路透华盛顿/纽约9月1日电---美国证券监管机构采取前所未有的举措,要求高频交易公司呈报其交易策略的细节,在一些情况下还要上报电脑密码.

华尔街券商监管机构--美国金融业监管局(FINRA)对于提交源代码和运算参数的要求是可疑市场活动调查的一部分,FINRA市场监管分支执行副总裁Tom Gira称.

"这不是审前调查或者教育活动.这是因为市场上有些东西给我们带来麻烦,"他在采访中说道.

据美国证券交易委员会(SEC)官员和外部律师称,该机构同时也开始要求提供专有的算法交易数据,履行对金融公司是否遵守美国法规的监查职能.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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