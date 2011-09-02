《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日(I)

**上海证券报**

--据悉,证监会拟适度放松券商区域设点条件,提高一次申请设点数量上限,并为优质券商设立"新型营业部"提供政策空间.

--农业部最新出台的《全国农业和农村经济发展"十二五"(2011-2015年)规划》,提出扩大农机装备总量,并计划到2015年农业机械总动力达到10亿千瓦,农作物耕种收综合机械化水平达到60%左右.

**人民日报**

--国务院批准,自今年1月1日至2015年12月31日,在中国海洋进行石油(天然气)开采作业的项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于开采作业的设备、仪器、零附件、专用工具,在规定的免税进口额度内,免征进口关税和进口环节增值税.

--国务院副总理李克强周四称,推动亚欧合作发展实现新跨越,要深化贸易和投资等务实合作;促进基础设施互联互通;提高产业和企业互利合作水平.

--国家发改委等部联合出台退牧还草新政,"十二五"时期,中国将安排退牧还草围栏建设任务5亿亩,将合理布局围栏以节约建设资金,配套实施退化草原补播改良任务1.5亿亩,并将从合理布局草原围栏、加强配套工程建设、调整补助奖励方式等.

--中钢协党委副书记罗冰生周四称,今年1-7月进口铁矿石价格同比大幅上涨37.79%;中国进口铁矿石比上年同期多支付人民币1371.95亿元,是1-7月77户大中型企业利润的2.1倍.

**21世纪经济报 道**

--据透露,中、农、工、建四大国有银行同业交流数据显示,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元,远低于此前2个月2,000亿左右的平均增幅.

--据悉,银监会非银部已经数次召集信托公司"闭门"讨论《信托产品销售管理办法》,《办法》将继续禁止第三方理财公司推介信托产品,更不会给第三方"发牌".其核心要旨是鼓励信托公司发展直销业务,并放开在异地销售上的限制.

--野村证券发布报告,试图解读温家宝总理《关于当前的宏观经济形势和经济工作》.报告认为其中透露的信息意味着,今年不会加息或上调准备金率.

**第一财经日报**

--知情人士透露,两大电力辅业巨头--电力建设集团、能源建设集团有望于本月中下旬正式挂牌,业内人士并指出两公司未来有望加速推动旗下资产上市.

--Wind数据显示,上半年,全部A股上市公司净利润同比增幅高达25%,但部分行业已率先体现出颓势.形势恶化最明显的是房地产业,在全部132只房地产股中,有60家营业收入下滑,占45.45%.此外,上半年有37.15%的制造业公司净利润指标同比下滑.

--国家能源局官员近日公开对外称,未来每年新增装机确保1,500万千瓦以上,而新开工装机规模则确保为2,000万千瓦左右.这一说法也暗示风机增速未来料将明显下降.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/曾菱/赵红梅; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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