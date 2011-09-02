〔全球经济〕复苏缓慢且基础不牢固,下行风险日益加大--中国央行副行长(更新版)

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* 全球经济复苏缓慢且基础不牢固,下行风险加大

* 通胀压力增大,从新兴经济体向发达国家蔓延

路透北京9月2日电---中国央行副行长马德伦周四表示,当前全球经济复苏缓慢但基础还不牢固,不确定因素很多,下行风险正日益加大.

他在"中国-亚欧博览会"部长级金融合作论坛并称,全球通胀压力在持续增大,已经从新兴经济体向发达经济体蔓延.

"全球经济下行风险日益加大,"他说,当前无论发达经济体还是新兴经济体,经济增速都有逐渐回落迹象.

马德伦并进一步解释称,美国经济复苏步伐继续放缓,欧元区重债国家经济持续低迷,日本经济已连续三个季度负增长,一些新兴经济体受紧缩政策的影响,增速也有所放缓.

而在各国经济萎靡不振的同时,全球通货膨胀压力持续增大.马德伦表示,目前全球流动性过剩影响日益突出,原油、黄金等大宗商品价格高位震荡,通货膨胀压力已经从新兴经济体向发达经济体蔓延.

欧债危机迟迟得不到化解,美国此前提高举债上限的争论也让全球投资者心慌慌.马德伦认为,"当前政府债务风险已成为影响全球经济复苏的重大挑战,"

马德伦表示,中国与亚欧等国在平等互利基础上开展金融合作,对维护金融稳定,促进区域经济发展将起到重要作用.

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