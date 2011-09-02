〔中国证券〕境内ETF将引入融券做空机制,可间接实现T+0交易--报载

路透北京9月2日电---中国证券报周五引述权威人士透露,境内证券交易所拟在不久後,把融券做空机制引入ETF产品,以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易,从而提高ETF产品对投资者的吸引力和流动性.

具体说来,即在现行的融资融券业务中,把ETF产品纳入融券标的范围.这样,当投资者判断市场将下跌时,就可以融入ETF并抛售,待市场有一定幅度的下跌後再买入相应的ETF份额并归还,从而实现做空盈利的目的.如果投资者在当天完成融券卖出和买入还券的动作,就变相地实现了T+0交易.

报导指出,近年来国内ETF产品虽然发展迅速,但普及程度仍不够,投资者参与热情还不高.据调查,目前中国投资者ETF产品的参与率仅为1%,ETF产品的交易量也仅占整个市场交易量的1%-2%.这远低于美国ETF产品30%-40%的占比.

报导认为,境内证券市场ETF参与程度不高的一个重要原因是交易制度存在缺陷和不足.投资者买入ETF後,只有上涨才能赚钱,且当天买入後不能当天卖出,ETF产品作为一种交易性工具的特性未能得到充分体现.中国交易所引入ETF产品的融券做空机制,并实现间接的T+0交易後,这种局面将会得到有效改善.

在改善交易机制的同时,有关方面还将针对ETF产品开展更深入、广泛的宣传和推介,让更多的投资者了解ETF产品,参与交易,并能够更有效地利用ETF这一市场工具的投资功能,从而进一步改善ETF市场的流动性.(完)