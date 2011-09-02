〔理财周报〕中国8月第三期银行理财产品预期最高收益率升至4.29%--社科院

路透北京9月2日电---中国社科院金融中心最新报告显示,8月第三期(8月20日-26日)共有31家商业银行发行银行理财产品269款,平均委托期限为0.25年,平均预期最高收益率为4.29%,预期收益率上升了6个BP,平均委托期限较上期缩短0.1年.

其中普通类产品有256款,产品的平均委托期限为0.22年,预期最高收益率为4.31%,较上期下降14个BP.结构类产品为13款,平均委托期限为0.69年,预期最高收益率为3.03%,较上期下降273个BP.本期未统计到有开放式产品发售.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有237款,占比88%,较上期上升10个百分点.外币类产品有32款,较上期数量减少40馀款,减少日元币种.

--从产品的资产主类来看:

本期利率类产品数量有150款,占到全部产品的56%,较上期并无明显变化.混合类产品数量居次,有104款,占比为39%.信用类产品有6款,汇率类产品的数量由上期的6款减少为3款,股票类产品较上期则增加2款,另外,本期未统计到商品类产品发售.

--从产品的收益类型来看:

本期非保本浮动收益型产品数量176款,占比为65%,较上期下降2个百分点.保本浮动收益型产品数量为64款,保息浮动收益型产品数量为29款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为24%和11%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为191款,占比71%,与上期相比上升12个百分点,本期6至9个月(含)和9至12个月(含)产品占比较上期分别下降7个和4个百分点.除上述两个期限外,其馀各区间产品占比变化不大.

**普通类产品:债券货币市场类产品居主位**

本期普通类产品投向债券货币市场方向的产品数量超过组合资产管理类产品,两类产品占比约89%,较上期上升了11个百分点.其中债券货币市场产品占比48%,较上期上升11个百分点.组合资产管理类产品占比41%,外币债券货币市场类产品占比较上期下降11个百分点.

除上述三类资产外,本期风险债券类产品占比较上期略有上升,较上期增加信贷资产类产品.

本期信贷资产类产品的平均期限最长,为1年,其馀各类产品期限均在半年以内,票据资产类产品的平均期限最短,为0.16年.

其中信贷资产类产品的平均预期收益率最高为5.4%,票据资产类产品次之为5.0%.外币债券货币市场类产品平均收益水平为3.15%,较上期下降21个BP.

从环比表现来看,除组合资产管理类产品和外币债券货币市场外,本期各类产品的期限均不同程度延长.

本期除组合资产管理和外币债券货币市场产品之外,其他各类产品的平均预期收益水平均不同程度上升,但升幅不明显.本期外币债券货币市场产品的降幅最大,为29个BP.

**结构类产品:以利率类产品为主**

本期结构类产品主要投资方向有股票市场、利率市场和汇率市场,但各类产品的数量较上期均有所下降,股票类产品最多,有6款,利率类产品和汇率类产品的数量分别为4款和3款.

本期股票类产品全部由汇丰银行发售,均投资于境外港股.标的涉及恒生指数,环球信息科技类股票和环球奢侈品股票.

利率类产品由北京银行和渤海银行发售,挂钩标的为SHIBOR和美元3M Libor.北京银行产品均为看涨结构;汇率类产品全部由中国银行发售,产品挂钩美元兑人民币、澳元兑美元和美元兑港币的产品各有1款.

此外,本期未发售商品类产品.(完)